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Волгоградец прихватил землю по фальшивому решению суда

Полицейские вскрыли аферу жителя Волгограда, незаконного оформившего на себя земельный.

Полицейские вскрыли аферу жителя Волгограда, незаконного оформившего на себя земельный участок. 47-летний мужчина попросил знакомого за денежное вознаграждение изготовить фиктивное судебное решение о праве собственности на землю. Поддельный документ он предоставил в регистрирующий орган. Мошенничество было раскрыто сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.

Ущерб департаменту муниципального имущества администрации города составил около 1 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, другие обстоятельства преступной схемы устанавливаются.

Фото сгенерировано ИИ.