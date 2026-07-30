Волгоградец прихватил землю по фальшивому решению суда

Полицейские вскрыли аферу жителя Волгограда, незаконного оформившего на себя земельный участок. 47-летний мужчина попросил знакомого за денежное вознаграждение изготовить фиктивное судебное решение о праве собственности на землю. Поддельный документ он предоставил в регистрирующий орган. Мошенничество было раскрыто сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.