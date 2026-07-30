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Полиция задержала мигранта за видео с установкой ПВО

В Москве задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который снял на видео установку ПВО Министерства обороны и выложил ролик на своей открытой странице в соцсети. Запись позже обнаружили на украинском интернет-ресурсе, сообщили в пресс-центре МВД.

Оперативники быстро установили личность нарушителя. Им оказался временно проживающий в России мужчина. Его привлекли к административной ответственности и арестовали. В ведомстве уточнили, что после отбытия наказания его выдворят из страны.

«После истечения срока административного наказания в отношении задержанного будут проведены мероприятия по выдворению с территории России», — отметили в ведомстве.

Видео выявили в ходе мониторинга сети. Подробности о месте и времени съёмки не раскрываются. В МВД подчеркнули, что публикация таких материалов может нанести ущерб безопасности.

Ранее в Рязанской области полиция задержала местного жителя за публикацию видео уничтожения украинского дрона в чате дачного кооператива, что квалифицировала как административное нарушение, поскольку в регионе действует запрет на распространение информации о работе ПВО и беспилотниках. Инцидент произошёл 30 июня, и полицейские оперативно установили автора, доставив его в отдел для объяснений.

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