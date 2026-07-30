Полиция задержала мигранта за видео с установкой ПВО

Ранее в Рязанской области полиция задержала местного жителя за публикацию видео уничтожения украинского дрона в чате дачного кооператива, что квалифицировала как административное нарушение, поскольку в регионе действует запрет на распространение информации о работе ПВО и беспилотниках. Инцидент произошёл 30 июня, и полицейские оперативно установили автора, доставив его в отдел для объяснений.