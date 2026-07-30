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Житель Кубани получил 25 лет за передачу данных о кораблях ВС РФ

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодарского края. Его признали виновным в сборе и передаче представителям террористической организации «Артподготовка» данных о военных кораблях в Новороссийске.

Как сообщил представитель суда, мужчина находился в городе и отслеживал перемещение военной техники и кораблей в гавани. Собранную информацию он передал руководителю запрещённой в России организации.

Подсудимый приговорён к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет он проведёт в тюрьме. Подробности о том, когда именно были совершены противоправные действия, не раскрываются.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Ранее суд на Камчатке приговорил 41-летнего местного жителя к 2,5 годам колонии-поселения за публикацию ложных сведений, дискредитирующих армию и государственные органы, а также за унижение достоинства людей по национальному и языковому признакам. Следствие при поддержке ФСБ и МВД установило, что он размещал эти материалы в соцсетях. Мужчина признан виновным по статьям о дискредитации ВС РФ и разжигании ненависти.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.