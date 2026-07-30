Житель Кубани получил 25 лет за передачу данных о кораблях ВС РФ

Ранее суд на Камчатке приговорил 41-летнего местного жителя к 2,5 годам колонии-поселения за публикацию ложных сведений, дискредитирующих армию и государственные органы, а также за унижение достоинства людей по национальному и языковому признакам. Следствие при поддержке ФСБ и МВД установило, что он размещал эти материалы в соцсетях. Мужчина признан виновным по статьям о дискредитации ВС РФ и разжигании ненависти.