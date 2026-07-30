Водитель микроавтобуса улетел в кювет вместе с детьми под Псковом

Пять человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Автомобиль с пассажирами съехал в кювет, все пострадавшие экстренно госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своей странице на платформе «Макс».