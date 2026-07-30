Водитель микроавтобуса улетел в кювет вместе с детьми под Псковом

Пять человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковской области. Автомобиль с пассажирами съехал в кювет, все пострадавшие экстренно госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своей странице на платформе «Макс».
«Сегодня около 18:00 мск на 2-м км автодороги Шемякино — Деменино Порховского муниципального округа водитель автомобиля “Соболь”, мужчина 1967 г. р., не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в кювет по направлению движения», — говорится в официальном сообщении.
По предварительным данным ведомства, в результате аварии пострадал сам водитель транспортного средства, а также четверо его пассажиров, среди которых были подростки и малолетние дети.
«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры: девушка 2008 г. р., мальчик 2013 г. р., и две девочки 2011 г. р. Пострадавшие госпитализированы», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Псковской области на своей странице на платформе «Макс».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все точные причины и обстоятельства случившегося.