В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона

Ей оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. Затем пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
На месте атаки также повреждены грузовой и легковой автомобили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от падения обломков украинского беспилотника в посёлке Волна увеличилось до шести. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, двоим оказали помощь амбулаторно.
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