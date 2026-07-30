Заведующую роддомом на Ставрополье задержали после смерти матери и ребенка

Ранее 28-летняя женщина умерла во время родов вместе со своим младенцем в роддоме Ленинского района Иркутска. По данным Baza, россиянку привезли из Ангарска в иркутский роддом в ночь на 22 июня, когда у нее уже отошли воды. Ребенок был крупным (более четырех килограммов), однако врачи все же решили принимать роды естественным способом.