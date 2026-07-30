Заведующую роддомом на Ставрополье задержали после смерти матери и ребенка

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении заведующей родильным отделением городской больницы Железноводска после смерти матери и ребенка. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантка задержана.
— 21 июля 2025 года в городскую больницу города Железноводска для родоразрешения была госпитализирована женщина. При этом фигурантка не перевела пациентку с группой риска патологии в акушерский стационар, призванный оказывать высокотехнологичную помощь. 25 июля 2025 года при проведении операции женщина и плод погибли, — говорится в сообщении.
Ранее 28-летняя женщина умерла во время родов вместе со своим младенцем в роддоме Ленинского района Иркутска. По данным Baza, россиянку привезли из Ангарска в иркутский роддом в ночь на 22 июня, когда у нее уже отошли воды. Ребенок был крупным (более четырех килограммов), однако врачи все же решили принимать роды естественным способом.