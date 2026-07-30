Режиссёр «Собачьего сердца» и «Идиота» стал фигурантом дела на Украине

Ранее сообщалось, что на Украине Виктору Медведчуку заочно предъявлены новые обвинения в публичных призывах к изменению государственной границы после его интервью, где он высказался за вхождение Украины в состав России. Медведчук, ранее обменянный на пленных и возглавивший движение «Другая Украина», продолжает политическую деятельность за пределами страны.