Суд арестовал председателя совета директоров «Эфко» Кустова

МВД выдвинуто обвинение в крупном мошенничестве в контексте программы импортозамещения по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов.
30 июля Мещанский суд города Москвы в течение короткого времени рассмотрел два ходатайства следственного департамента МВД, результатом которых стала передача под арест Валерия Кустова и Евгения Ляшенко. Оба руководителя были задержаны сотрудниками ФСБ из-за подозрений в крупном мошенничестве согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, и впоследствии им было предъявлено обвинение. Судья Мария Мельникова приняла решение удовлетворить требования следствия о заключении под стражу, оснований для отказа не установив. На судебные заседания и оглашение вердиктов журналисты допущены не были. Однако стало известно о присутствии ряда лиц на слушаниях по делу Кустова, предположительно, это были свидетели от защиты.
Днем ранее судья отправила в следственный изолятор на двухмесячный срок Екатерину Кустову, занимающую должность заместителя директора по развитию ГК «Эфко» (и являющуюся невесткой Валерия Кустова), директора по развитию группы Владислава Романцева, а также Аллу Половченю из Минпромторга.