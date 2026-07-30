Суд арестовал председателя совета директоров «Эфко» Кустова

30 июля Мещанский суд города Москвы в течение короткого времени рассмотрел два ходатайства следственного департамента МВД, результатом которых стала передача под арест Валерия Кустова и Евгения Ляшенко. Оба руководителя были задержаны сотрудниками ФСБ из-за подозрений в крупном мошенничестве согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, и впоследствии им было предъявлено обвинение. Судья Мария Мельникова приняла решение удовлетворить требования следствия о заключении под стражу, оснований для отказа не установив. На судебные заседания и оглашение вердиктов журналисты допущены не были. Однако стало известно о присутствии ряда лиц на слушаниях по делу Кустова, предположительно, это были свидетели от защиты.