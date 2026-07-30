Заболевшая кишечной инфекцией школьница вышла из больницы с ВИЧ и гепатитом С

В январе 2026 года у 11-летней школьницы из Азова обнаружили ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Единственный раз в жизни она лежала в больнице 1,5 года назад — в инфекционном отделении ЦГБ Азова с кишечной инфекцией. После расследования Роспотребнадзор установил, что заражение произошло именно там. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил портал 161.ru.