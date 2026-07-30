Заболевшая кишечной инфекцией школьница вышла из больницы с ВИЧ и гепатитом С

В январе 2026 года у 11-летней школьницы из Азова обнаружили ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Единственный раз в жизни она лежала в больнице 1,5 года назад — в инфекционном отделении ЦГБ Азова с кишечной инфекцией. После расследования Роспотребнадзор установил, что заражение произошло именно там. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил портал 161.ru.
— Мне говорят: «Вы не волнуйтесь, присядьте. У Кати гепатит С. Но вы не переживайте, он лечится. Вот водички выпейте. У вас еще и ВИЧ», — рассказала мать девочки.
Позднее комиссия установила, что в период с 14 по 15 июля 2024 года девочка лежала в палате со взрослой женщиной, у которой 26 июля 2024 года впервые лабораторно подтвердили ВИЧ-инфекцию, а 7 августа обнаружили антитела к гепатиту С. Обеим пациенткам в те же дни ставили капельницы с растворами Рингера, глюкозы, физраствора и антибиотиками, а также делали внутримышечные инъекции, передает портал.
7 мая стало известно, что в июле 2020 года на Камчатке врачи заразили ребенка ВИЧ уже использованным шприцем и умолчали об инфекции — семья узнала о диагнозе случайно только спустя годы. К декабрю 2024 года, когда началось лечение, болезнь была на предпоследней стадии.