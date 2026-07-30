Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из-за непогоды пострадали дома и соцобъекты

Башкортостан накрыл сильный ветер и град, что привело к повреждению 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта.

Башкортостан накрыл сильный ветер и град, что привело к повреждению 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки», — написал пресс-служба в мессенджере MAX.

В селе Благовар повреждения получила кровля частной фермы, из-за града пострадали здания сельскохозяйственного предприятия, два транспортных средства и хозпостройка.

Стихия нанесла ущерб жилым домам и социальным объектам в нескольких селах. В Верхних Каргалах пострадали частный дом и надворные постройки. В селе Гафури Буздякского района ветер повредил крыши детского сада и заброшенной котельной, а в Комсомоле — кровлю местного дома культуры. Кроме того, без крыш остались 19 частных домов.

В МЧС сообщили, что на местах уже находятся оценочные комиссии, которые подсчитывают масштаб разрушений.

Ликвидацией последствий непогоды занимаются 23 специалиста и 10 машин. В их числе — оперативная группа МЧС России, направившая на помощь четыре человека и две единицы техники.

До этого на Московский регион обрушился крупный град и ливень. Самый мощный град обрушился на Голицыно. Кроме того, градинами разбило стекла машин.

Читайте также: Жителям Московского региона рассказали о погоде в августе.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше