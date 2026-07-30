В Башкирии из-за непогоды пострадали дома и соцобъекты

Башкортостан накрыл сильный ветер и град, что привело к повреждению 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки», — написал пресс-служба в мессенджере MAX.
В селе Благовар повреждения получила кровля частной фермы, из-за града пострадали здания сельскохозяйственного предприятия, два транспортных средства и хозпостройка.
Стихия нанесла ущерб жилым домам и социальным объектам в нескольких селах. В Верхних Каргалах пострадали частный дом и надворные постройки. В селе Гафури Буздякского района ветер повредил крыши детского сада и заброшенной котельной, а в Комсомоле — кровлю местного дома культуры. Кроме того, без крыш остались 19 частных домов.
В МЧС сообщили, что на местах уже находятся оценочные комиссии, которые подсчитывают масштаб разрушений.
Ликвидацией последствий непогоды занимаются 23 специалиста и 10 машин. В их числе — оперативная группа МЧС России, направившая на помощь четыре человека и две единицы техники.
До этого на Московский регион обрушился крупный град и ливень. Самый мощный град обрушился на Голицыно. Кроме того, градинами разбило стекла машин.
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