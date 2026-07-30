МВД прервало «голую вечеринку» на озере в Витебской области

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие в Россонском районе Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По данным ведомства, на дежурную линию милиции поступило сообщение о шумных гуляниях на берегу озера Белое.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили там более 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также несовершеннолетних и малолетних детей.
Правоохранители рассказали, что участники «турслета» установили палатки, развели костры и включили громкую музыку. Также они разместили символику различных религиозных течений.
Многие из собравшихся находились в голом виде при малолетних детях, отметили в пресс-службе МВД.
Организаторами мероприятия, по информации ведомства, оказались 23-летняя жительница Минска и 52-летний минчанин — они задержаны.
В отношении остальных взрослых участников неоднозначного «турслета» начат административный процесс — им грозит штраф до 150 базовых величин, общественные работы либо административный арест.
В МВД напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий на территории Беларуси запрещено законодательством.