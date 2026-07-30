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МВД прервало «голую вечеринку» на озере в Витебской области

Участники разбили палаточный лагерь и устроили гуляния с громкой музыкой и религиозной символикой; некоторые взрослые отдыхали нагишом при детях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие в Россонском районе Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

По данным ведомства, на дежурную линию милиции поступило сообщение о шумных гуляниях на берегу озера Белое.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили там более 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также несовершеннолетних и малолетних детей.

Правоохранители рассказали, что участники «турслета» установили палатки, развели костры и включили громкую музыку. Также они разместили символику различных религиозных течений.

Многие из собравшихся находились в голом виде при малолетних детях, отметили в пресс-службе МВД.

Организаторами мероприятия, по информации ведомства, оказались 23-летняя жительница Минска и 52-летний минчанин — они задержаны.

В отношении остальных взрослых участников неоднозначного «турслета» начат административный процесс — им грозит штраф до 150 базовых величин, общественные работы либо административный арест.

В МВД напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий на территории Беларуси запрещено законодательством.