Бывший бизнес-партнер блогера Лерчек Вишняк дал показания против нее в суде

Гагаринский суд Москвы допросил свидетеля обвинения по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) — ее бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка. Он дал показания против подсудимой. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.