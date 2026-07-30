Бывший бизнес-партнер блогера Лерчек Вишняк дал показания против нее в суде

Гагаринский суд Москвы допросил свидетеля обвинения по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) — ее бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка. Он дал показания против подсудимой. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.
— Роман Вишняк снова выступил в районном суде, где дал показания против подсудимой, — сказал источник.
Свидетель выступал по видеосвязи, поскольку он находится в колонии, где отбывает срок, уточнило агентство.
По информации СМИ, столичный суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной. Обвиняемая по-прежнему не признает свою вину в незаконном выводе денежных средств за границу.
24 июля гособвинение призвало суд ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по делу в отношении Лерчек.