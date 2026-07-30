Красили спортзал и оказались в больнице: в Петропавловске расследуют ЧП

«Мы в коллективном договоре, то есть мы с коллективом, то есть с техническим персоналом, заседали, то есть было добровольно. Но мы говорили, мы не заставляли: вот ты пойдешь. Мы говорили, что есть какие-то трудовые привилегии. Например, это сокращенный день работы или до семи дней прибавление к отпуску». Директор Казахской школы-гимназии имени Абая г. Петропавловска Жадра Зулкарнаева.