Дело о дронах: как связаны аресты топ-менеджеров «Эфко» и замглавы Минпромторга

Замглавы Минпромторга Аллу Половченю арестовали по делу о растрате. Затем произошли массовые задержания руководства компании-производителя масла «Эфко», в том числе ее главного акционера, миллиардера Валерия Кустова. По версии следствия, сообщники закупали беспилотники в Китае и выдавали их за свои разработки. Как масложировой комбинат стал производителем дронов и что известно о подозреваемых — в материале «Вечерней Москвы».
Задержания топ-менеджеров и чиновников.
Массовые задержания начались в Москве 29 июля. Первой под следствием оказалась начальница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Мещанский районный суд заключил ее в СИЗО на два месяца.
— Правоохранительными органами была задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Министерство оказывает содействие следственным действиям, — подтвердили в Минпромторге.
Одновременно с чиновницей задержали заместителя директора по развитию группы компаний «Эфко» Екатерину Кустову и директора по развитию управляющей компании фирмы Владислава Романцева. Их тоже отправили под стражу. В пресс-службе фирмы подтвердили эту информацию.
30 июля стало известно о задержании председателя совета директоров «Эфко», миллиардера Валерия Кустова и гендиректора группы компаний Евгения Ляшенко. Их тоже хотят заключить в СИЗО.
Мошенничество и растрата.
Всех чиновников и бизнесменов задержали в рамках одного расследования, но обвинения им предъявляют разные. В отношении Половчени возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере, остальных обвинили в мошенничестве.
Разбирательства связаны с проектом «Транспорт будущего», который был создан в 2021 году и развивался при поддержке членов совета директоров «Эфко». Впоследствии проект вышел из структуры агрохолдинга и стал производить беспилотные авиационные системы.
Дело бизнесмена Евгения Новицкого: почему его обвиняют в мошенничестве, чем он известен.
По версии следствия, когда «Транспортом будущего» еще занималась «Эфко», его руководство вступило в сговор с Половченей с целью кражи субсидий, которые Минпромторг выделял на производство дронов. Но по ходу разработки преступной схемы план изменился: сообщники решили просто закупать уже готовые беспилотники в Китае, перемаркировывать их и выдавать за собственные разработки, пишет «Коммерсантъ».
Расследование началось еще в мае, когда под стражей оказался бывший генеральный директор «Транспорта будущего», экс-советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Ему, как и топ-менеджерам «Эфко», предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Чем известны основные фигуранты.
Наиболее значимая фигура среди задержанных чиновников и бизнесменов — Валерий Кустов. Он занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Арестованная Екатерина Кустова приходится предпринимателю невесткой.
В 1992 году Кустов с рядом других бизнесменов выкупил парфюмерно-косметический комбинат, а еще через два года реорганизовал его под производственное предприятие «Эфко». Фирма стала производить масло и майонез, а бизнесмена назначили ее гендиректором. Позднее «Эфко» разрослась до группы компаний, а Кустов в 2002 году вошел в ее совет директоров. Ему принадлежит 42 процента акций агрохолдинга.
В 2005 году группа компаний стала владельцем производителя растительного масла «Олейна», которое ранее принадлежало международному холдингу Exoil Group. На момент публикации материала «Эфко» считается одним из крупнейших в России производителей, специализирующихся на масле, майонезе и яичных продуктах. Корпорация выпускает продукцию под брендами «Слобода», DeOlio, Altero и многими другими.
Несмотря на расширение группы компаний, за последнее время «Эфко» накопила долгов на 300 миллиардов рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться. Кроме того, ранее у агрохолдинга были совместные проекты с «Роснано», запущенные еще при Анатолии Чубайсе. Предполагалось, что «Эфко» может быть замешана в хищениях субсидиарных средств.
Чубайса не стали привлекать к ответственности за долги компании «Лира»: почему суд занял его сторону.
В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что Кустов управлял своими активами через офшоры в других странах. Он якобы 11 лет управлял «Эфко» через кипрскую фирму EFKO Foods PLC, затем перевел корпорацию на остров Октябрьский в Калининградской области ради льгот для международных холдингов.
Также видной фигурой в расследовании можно считать Юрия Козаренко, который первым попал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина с 2012 года работал в «Эфко», пройдя путь от специалиста отдела экономического планирования до директора по инвестиционной деятельности. В 2018 году он стал гендиректором корпоративного университета агрохолдинга «Бирюч». А с 2022 по 2023 год он руководил одноименным инвестпроектом, который разрабатывал инновационные продукты. Вскоре после создания проекта «Транспорт будущего» Козаренко назначили его руководителем.
В марте 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Козаренко своим внештатным советником, однако уже в конце октября глава региона освободил мужчину от должности.
В мае 2026 года началось еще одно резонансное расследование. Тогда под стражу заключили замглавы главного танкового предприятия России «Уралвагонзавода» Дмитрия Семизорова. Мужчину обвинили в растрате, совершенной в 2016 году. Он якобы почти вдвое завысил цену на закупку оборудования. Семизоров почти четверть века служил в ФСБ и Минобороны, 15 лет работал в военно-промышленном комплексе. Он участвовал в модернизации оружия и нередко лично выезжал в зоны боевых действий.