Дело о дронах: как связаны аресты топ-менеджеров «Эфко» и замглавы Минпромторга

В 1992 году Кустов с рядом других бизнесменов выкупил парфюмерно-косметический комбинат, а еще через два года реорганизовал его под производственное предприятие «Эфко». Фирма стала производить масло и майонез, а бизнесмена назначили ее гендиректором. Позднее «Эфко» разрослась до группы компаний, а Кустов в 2002 году вошел в ее совет директоров. Ему принадлежит 42 процента акций агрохолдинга.