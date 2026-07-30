14-летний подросток погиб в ДТП с мопедом на Урале

Ранее сообщалось, что на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб и трое пострадавших с травмами госпитализированы. На месте работают сотрудники и следственная группа для установления обстоятельств, личности пострадавших и причины пока не раскрываются.