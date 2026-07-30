Прокуратура 31 июля запросит срок блогеру Лерчек

В Гагаринском суде Москвы 31 июля пройдут прения сторон по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), в ходе которых обвинение запросит для нее наказание по делу о выводе из России более 250 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил источник, осведомленный о ходе процесса.
«31 июля в 9.00 защита начнет представлять свои доказательства. Затем в тот же день пройдут прения сторон»,—сказал собеседник «Ъ». По его словам, в ходе прений прокуроры запросят для подсудимой наказание. После того как в них выступят адвокаты, подсудимая произнесет последнее слово, а суд удалится на вынесение приговора.
Процесс по делу Валерии Чекалиной начался в конце ноября 2025 года. 16 апреля 2026 года разбирательство в отношении нее было приостановлено, так как у блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии. После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение врачей, что Чекалина «по состоянию здоровья может участвовать в судебных заседаниях». 30 июля слушания по ее делу возобновились в закрытом режиме.
Также 24 июля обвинители направили в суд ходатайство об ужесточении Лерчек меры пресечения — с запрета определенных действий на домашний арест, однако, по сведениям «Ъ», данная просьба так и не была рассмотрена судом. В четверг обвинение представило свои доказательства, в частности, допросив ряд свидетелей.
Валерия Чекалина вину отрицает. Ранее по тому же делу 13 апреля на 7 лет колонии со штрафом в размере 195,5 млн руб. был осужден ее бывший муж Артем Чекалин. Он признавал вину частично. Его бывший деловой партнер Роман Вишняк, полностью согласившийся с обвинением, отделался сроком в 2,5 года.