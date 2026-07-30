Прокуратура 31 июля запросит срок блогеру Лерчек

«31 июля в 9.00 защита начнет представлять свои доказательства. Затем в тот же день пройдут прения сторон»,—сказал собеседник «Ъ». По его словам, в ходе прений прокуроры запросят для подсудимой наказание. После того как в них выступят адвокаты, подсудимая произнесет последнее слово, а суд удалится на вынесение приговора.