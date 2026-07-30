Во Франции задержали пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

Напомним, на юго-востоке Франции полиция нашла останки пяти младенцев в доме семейной пары — тела лежали в пластиковых пакетах внутри картонных коробок. Страшную находку обнаружили после того, как 31-летняя женщина родила в больнице — у неё диагностировали отрицание беременности, причём такой случай был уже третьим. Врачи уведомили власти, а супруг роженицы, оставшийся дома, решил проверить коробки, из-за которых ранее у него были споры с женой.