Семь мигрантов погибли при попытке доплыть до испанской Сеуты

Напомним, на границе Марокко и испанского анклава Сеута произошла массовая попытка прорыва, в которой участвовали тысячи африканцев, использовавших разные способы — перелезание через ограждения, подкопы и заплывы вдоль побережья, причём марокканские силовики на отдельных участках не препятствовали движению. Среди пытавшихся проникнуть были женщины с детьми и семьи, прибывшие на авто и мотоциклах.