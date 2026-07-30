В Орске пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи

В Орске вынесли приговор мужчине, который в феврале этого года в больнице напал на врачей скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Пьяный мужчина задел зеркало стоящей у больницы кареты скорой помощи и облил ее водителя спиртным. Затем дебошир направился в приемный покой. Там он раскидал стулья и ударил по монитору компьютера. Пытавшегося ему помешать врача хулиган избил руками и ногами по голове и телу. Удар по лицу также получил водитель скорой, который хотел успокоить дебошира.
Суд назначил мужчине два года колонии строгого режима за хулиганство с применением насилия.
Ранее сообщалось, что житель Владивостока избил врачей, которые вошли в квартиру в обуви.