В Орске пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи

Пьяный мужчина задел зеркало стоящей у больницы кареты скорой помощи и облил ее водителя спиртным. Затем дебошир направился в приемный покой. Там он раскидал стулья и ударил по монитору компьютера. Пытавшегося ему помешать врача хулиган избил руками и ногами по голове и телу. Удар по лицу также получил водитель скорой, который хотел успокоить дебошира.