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В Орске пьяный мужчина напал на врачей скорой помощи

Напавшему на врачей скорой помощи в Орске мужчине дали два года колонии строгого режима.

Источник: www_aif_ru

В Орске вынесли приговор мужчине, который в феврале этого года в больнице напал на врачей скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Пьяный мужчина задел зеркало стоящей у больницы кареты скорой помощи и облил ее водителя спиртным. Затем дебошир направился в приемный покой. Там он раскидал стулья и ударил по монитору компьютера. Пытавшегося ему помешать врача хулиган избил руками и ногами по голове и телу. Удар по лицу также получил водитель скорой, который хотел успокоить дебошира.

Суд назначил мужчине два года колонии строгого режима за хулиганство с применением насилия.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока избил врачей, которые вошли в квартиру в обуви.