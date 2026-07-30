Иранские дроны атаковали базу США в Бахрейне

Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что такие действия были предприняты якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекающих Ормузский пролив. На это Иран ответил ударами по американским базам в различных странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.