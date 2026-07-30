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Иранские дроны атаковали базу США в Бахрейне

КСИР официально подтвердил атаку беспилотников на американскую базу в Бахрейне, назвав целью административную и вспомогательную инфраструктуру.

Источник: Соцсети

Иранские военные ночью в четверг нанесли удары с использованием беспилотников по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне. Это следует из официального заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предоставленного СМИ.

По сообщению Центрального командования США (CENTCOM), вооруженные силы Соединенных Штатов в ту же ночь произвели серию ударов по территории Ирана. В результате этого были поражены множество объектов, включая центры военного управления, площадки ракетного и беспилотного вооружения, а также береговые наблюдательные посты и объекты морской инфраструктуры исламской республики.

«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США на базе Шейха-Иса в Бахрейне», — уточняет иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление КСИР.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил о прекращении действия перемирия, достигнутого с Ираном ночью 18 июня. С этого момента американские силы осуществили несколько атак по иранской территории.

Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что такие действия были предприняты якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекающих Ормузский пролив. На это Иран ответил ударами по американским базам в различных странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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