Иранские дроны атаковали базу США в Бахрейне

Иранские военные ночью в четверг нанесли удары с использованием беспилотников по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне. Это следует из официального заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предоставленного СМИ.
По сообщению Центрального командования США (CENTCOM), вооруженные силы Соединенных Штатов в ту же ночь произвели серию ударов по территории Ирана. В результате этого были поражены множество объектов, включая центры военного управления, площадки ракетного и беспилотного вооружения, а также береговые наблюдательные посты и объекты морской инфраструктуры исламской республики.
«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США на базе Шейха-Иса в Бахрейне», — уточняет иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил о прекращении действия перемирия, достигнутого с Ираном ночью 18 июня. С этого момента американские силы осуществили несколько атак по иранской территории.
Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что такие действия были предприняты якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекающих Ормузский пролив. На это Иран ответил ударами по американским базам в различных странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.