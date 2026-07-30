Экс-сотрудника Большого театра задержали по делу о мошенничестве с премиями

Ранее правоохранители провели обыски в Институте философии РАН и задержали старшего научного сотрудника Светлану Месяц по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание может быть связано с экс-руководителем института Анатолием Черняевым и финансовыми потоками от грантов, однако он отказался от комментариев.