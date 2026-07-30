РЕН ТВ: Прения сторон по делу блогерши Валерии Чекалиной продолжатся 31 июля

Прения сторон по делу блогерши Валерии Чекалиной о незаконном выводе денежных средств за границу продолжатся в пятницу, 31 июля. Суд перешел к стадии представления доказательств защитой. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
При этом Гагаринский суд Москвы не вынес решение по ходатайству прокуратуры о переводе меры пресечения Лерчек с запрета определенных действий на домашний арест, передает Telegram-канал.
25 июля Гагаринский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Она также не признала свою вину в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.
24 июля СМИ сообщили, что гособвинение призвало Гагаринский суд ужесточить меру пресечения Лерчек из-за того, что она нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, изъятый у блогерши заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность «скрыться от суда и следствия за границей».