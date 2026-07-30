РЕН ТВ: Прения сторон по делу блогерши Валерии Чекалиной продолжатся 31 июля

24 июля СМИ сообщили, что гособвинение призвало Гагаринский суд ужесточить меру пресечения Лерчек из-за того, что она нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, изъятый у блогерши заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность «скрыться от суда и следствия за границей».