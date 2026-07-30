Главе совета директоров «Эфко» предъявили обвинение в растрате и мошенничестве

Кустову предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом в суде не стали раскрывать суть предъявленных обвинений.