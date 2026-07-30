На Украине песня на русском стала поводом для суда

В Киевской области административные материалы в отношении родителей двух подростков направят в суд после того, как девушки танцевали под песню на русском языке. Об этом сообщило региональное управление украинской полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел в Фастовском районе. Две девушки танцевали на фоне фотографий погибших, размещенных на аллее славы, и снимали происходящее на видео.
Полицейские установили участниц записи. Ими оказались две 15-летние местные жительницы. На их родителей составили административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Документы направят в суд, которому предстоит принять решение в соответствии с действующим законодательством. Возможные санкции в публикации не уточняются.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ограничениях на русскоязычную музыку на Украине. По данным публикации, за ее публичное звучание в торговле, общепите и сфере услуг для юридических лиц предусмотрены штрафы до 170 тыс. гривен.