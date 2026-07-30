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Гигантский питон целиком проглотил мужчину после вечеринки

В лесу нашли 7-метрового питона, который проглотил мужчину.

Источник: Аргументы и факты

В Индонезии питон длиной около семи метров проглотил 35-летнего мужчину, который возвращался домой с вечеринки, передает News.com.au.

Инцидент произошел в индонезийской провинции Северное Малуку в ночное время. Мужчина возвращался домой через лес. В определенный момент на него внезапно набросился питон из зарослей.

Родственники мужчины забеспокоились из-за его долгого отсутствия и отправились на поиски. Они обнаружили на тропе следы крови, рюкзак, сумку и сандалии. Впоследствии местные жители нашли в лесу «неподвижного питона длиной семь метров с неестественно раздутым брюхом». Тело мужчины уже передали его семье.

Ранее сообщалось, что питон внезапно напал на мотоциклиста, когда он ехал на работу.