Гигантский питон целиком проглотил мужчину после вечеринки

Родственники мужчины забеспокоились из-за его долгого отсутствия и отправились на поиски. Они обнаружили на тропе следы крови, рюкзак, сумку и сандалии. Впоследствии местные жители нашли в лесу «неподвижного питона длиной семь метров с неестественно раздутым брюхом». Тело мужчины уже передали его семье.