Молодой человек попал в реанимацию после удара молнии в Коми

Молния ударила в 19-летнего парня в Коми, его экстренно госпитализировали. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации авторов публикации, инцидент произошел в деревне Пожня Сосногорского района. Во время грозы парень находился на мосту. В результате удара молнии он получил серьезные ожоги, но остался жив.
— Первыми на помощь бросились его друзья. Они сразу позвали взрослых и позвонили в скорую, — говорится в сообщении.
Молодого человека доставили в больницу. Недавно его перевели из реанимации в обычную палату. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, передает Shot.
В июне молния ударила рядом с 12-летним мальчиком во время грозы на юго-западе Москвы — в Северном Бутове. По данным СМИ, подростки играли в футбол и увидели вспышку рядом с полем. Молния ударила в тренажеры на искусственном газоне. После этого один из школьников упал, у него резко заболели глаза.
Ранее в подмосковной деревне Подрезово молния ударила в девушку, которая отдыхала на пляже и спряталась от дождя под деревом. У пострадавшей диагностировали ожог груди III степени и аритмогенный шок.