Молодой человек попал в реанимацию после удара молнии в Коми

В июне молния ударила рядом с 12-летним мальчиком во время грозы на юго-западе Москвы — в Северном Бутове. По данным СМИ, подростки играли в футбол и увидели вспышку рядом с полем. Молния ударила в тренажеры на искусственном газоне. После этого один из школьников упал, у него резко заболели глаза.