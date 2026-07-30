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Сербская полиция ищет россиянку, пропавшую в Белграде после сообщения о ночном клубе

Сербская полиция приступила к поискам 27-летней россинки Людмилы Турковой. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Сербская полиция приступила к поискам 27-летней россинки Людмилы Турковой. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Девушка перестала выходить на связь вечером 25 июля. Перед исчезновением Людмила планировала посетить ночной клуб в муниципалитете Палилула. Около 23:00 по московскому времени она в последний раз отправила сообщение близким, после чего связь с ней прервалась.

Для того чтобы сербская полиция могла начать полноценное расследование, потребовалось передать обращение, которое ранее мать пропавшей подала в правоохранительные органы России, через каналы Интерпола, передает Telegram-канал Shot.

Брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. Следователи предполагают, что брата и сестру мог похитить местный рецидивист. Его дом взяли штурмом. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».