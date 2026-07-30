Сербская полиция ищет россиянку, пропавшую в Белграде после сообщения о ночном клубе

Брат и сестра из России загадочно исчезли в Таиланде. Незадолго до этого им показалось, что кто-то следит за их телефонами. Следователи предполагают, что брата и сестру мог похитить местный рецидивист. Его дом взяли штурмом. Детали этого дела — в материале «Вечерней Москвы».