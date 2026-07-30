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Приговор по делу Лерчек ожидается 3 августа

РИА Новости: приговор по делу Лерчек ожидается в понедельник, а не в пятницу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Приговор по уголовному делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) ожидается в понедельник, 3 августа, а не в пятницу, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

«Приговор ожидается в понедельник, а не в пятницу», — сказал собеседник агентства.

В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Он проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты. Как стало известно РИА Новости, в пятницу рассмотрение дела продолжится, защита выступит на стадии прений сторон.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.

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