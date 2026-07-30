Житель Мариуполя заказал убийство из-за 10 млн долга

В Мариуполе сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и непосредственных участников заказного убийства, которое было совершено из-за денежной задолженности. Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Как установило следствие, все началось с того, что один из жителей Мариуполя отказался возвращать долг в сумме 10 миллионов рублей своему знакомому. Столкнувшись с финансовыми трудностями, мужчина поделился проблемой со знакомыми, и те выступили с инициативой устранить кредитора.
Злоумышленники тщательно продумали свои действия, распределили обязанности между собой и отправились к заранее оговоренному месту встречи с потерпевшим, которая проходила на трассе Н-20 «Донецк — Мариуполь». В ходе нападения один из соучастников нанес пострадавшему удар ножом, после чего в салоне его машины привели в действие самодельное взрывное устройство.
После завершения преступления фигуранты покинули место происшествия, поспешив скрыться. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали как заказчика, так и исполнителей, которые впоследствии дали признательные показания в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в Дагестане вынесли приговор по делу о заказном убийстве 2012 года.