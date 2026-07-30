Житель Мариуполя заказал убийство из-за 10 млн долга

Злоумышленники тщательно продумали свои действия, распределили обязанности между собой и отправились к заранее оговоренному месту встречи с потерпевшим, которая проходила на трассе Н-20 «Донецк — Мариуполь». В ходе нападения один из соучастников нанес пострадавшему удар ножом, после чего в салоне его машины привели в действие самодельное взрывное устройство.