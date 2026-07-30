Студента из Коми спасли друзья после удара молнии, вызвав ему скорую

Ранее Life.ru писал, что фотографировать шаровую молнию может быть опасно для жизни. Физик объяснил, что к светящемуся шару нельзя приближаться или пытаться снять его на камеру — разряд может пройти через человека или устройство. Обычные молнии также требуют осторожности: после удара рядом может сохраняться опасная зона с повышенным электрическим напряжением.