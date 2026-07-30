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Студента из Коми спасли друзья после удара молнии, вызвав ему скорую

19-летний житель Коми оказался в реанимации после удара молнии во время грозы. Инцидент произошёл в деревне Пожня Сосногорского района, когда молодой человек находился на мосту вместе с друзьями, сообщает телеграм-канал SHOT.

После вспышки молнии молодой человек получил серьёзные ожоги. Его друзья не растерялись — они сразу позвали взрослых и вызвали скорую помощь. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось: юношу уже перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее Life.ru писал, что фотографировать шаровую молнию может быть опасно для жизни. Физик объяснил, что к светящемуся шару нельзя приближаться или пытаться снять его на камеру — разряд может пройти через человека или устройство. Обычные молнии также требуют осторожности: после удара рядом может сохраняться опасная зона с повышенным электрическим напряжением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.