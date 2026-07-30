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В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

В РСЧС региона призвали граждан сохранять бдительность.

ОРЕЛ, 30 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Орловской области. Об этом сообщили в РСЧС региона.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении в «Максе».

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