Во Вьетнаме полтора месяца ищут пропавшую у моря девушку из России

Мать Регины рассказала Telegram-каналу, что они прилетели в Дананг в начале июня на 10 дней, чтобы отметить дни рождения — её и дочери. Вечером Регина решила прогуляться к морю, а отчим пошёл её провожать. Девушка шла впереди, а мужчина отстал из-за проблем со здоровьем и потерял её из виду. Он услышал только её крик: «Дядь Боря!» После этого Регина исчезла.