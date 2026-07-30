МВД Сербии сообщило о поисках россиянки, пропавшей по пути в ночной клуб

Сербские правоохранительные органы ведут поиски гражданки Российской Федерации, которая исчезла в Белграде. Такую информацию предоставили в министерстве внутренних дел страны.
Речь идет о 27-летней россиянке Людмиле Турковой. Она пропала 25 июля вечером в районе Палилула, который является одним из муниципалитетов сербской столицы.
Согласно имеющимся данным, девушка сообщила своей знакомой, что собирается посетить расположенный неподалеку ночной клуб. Последнее текстовое сообщение она отправила родственникам примерно в 23:00. После этого она перестала отвечать на входящие звонки.
В отделе по связям с общественностью посольства России, находящегося в Белграде, отметили, что просьба от близких Турковой поступила к ним 29 июля вечером. Представители дипломатической миссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте со всеми сербскими государственными структурами, ответственными за данное дело, чтобы отслеживать дальнейшее развитие событий и оперативно реагировать на изменения.
Ранее сообщалось, что в Таиланде пропал россиянин, уехав неделю назад из Паттайи в Бангкок к бывшей девушке.