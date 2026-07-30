Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Пензу пострадали четыре человека. По словам губернатора Олега Мельниченко, несколько дронов удалось уничтожить на подлёте к городу, однако часть аппаратов достигла логистического объекта. После попаданий там начался крупный пожар площадью около 62 тысяч квадратных метров, ликвидацией последствий занимаются экстренные службы.