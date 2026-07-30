В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали также о взрывах в Днепропетровске, Сумах и Харькове.
В подконтрольной украинским властям части Запорожского региона действует воздушная тревога.
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