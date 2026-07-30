В Оренбургской области эвакуировали 70 домов из-за природного пожара

В Домбаровском районе Оренбургской области осложнилась ситуация с природным пожаром, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В регионе усилился ветер, возросла скорость распространения огня. Власти начали превентивную эвакуацию жителей районного центра.
В пункты временного размещения (ПВР) уже согласились переехать жильцы 70 домов с четырех улиц, написал господин Солнцев в Telegram. Сейчас развернуты три ПВР, спасатели и представители администрации продолжают подворовый обход. Они призывают граждан покинуть опасную зону.
Для тушения пожара и защиты населенных пунктов организованы два боевых участка: один занимается защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй — у детского оздоровительного лагеря «Сокол» (сейчас там детей нет), добавил господин Солнцев.
В тушении огня задействованы 43 человека и 17 единиц техники. Для мониторинга динамики огня с воздуха привлекают беспилотную авиационную систему, отметил губернатор.
Ранее огонь перешел на территорию соседнего Ясненского муниципального округа, сообщали ранее в управлении МЧС. На территории Домбаровского участкового лесничества огонь смогли локализовать на площади 1100 гектаров. Пострадавших от пожара нет.