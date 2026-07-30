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В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В РСЧС региона призвали граждан соблюдать спокойствие.

ТАМБОВ, 30 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных воздушных судов объявили на территории Тамбовской области. Об этом сообщили в РСЧС региона в «Максе».

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 23:15 мск 30.07.2026. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по номеру «112», — говорится в сообщении.

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