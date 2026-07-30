В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

ТАМБОВ, 30 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных воздушных судов объявили на территории Тамбовской области. Об этом сообщили в РСЧС региона в «Максе».
«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 23:15 мск 30.07.2026. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по номеру «112», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше