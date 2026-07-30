На испытательном военном полигоне в Неваде возник природный пожар

Полигон располагается примерно в 15 км к северу от Лас-Вегаса. С 1950-х и до начала 1990-х годов на нем было проведено свыше 900 ядерных испытаний. На территории полигона также размещается так называемая Зона 51, вокруг которой было порождено множество слухов и конспирологических теорий об инопланетянах и НЛО.