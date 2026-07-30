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На испытательном военном полигоне в Неваде возник природный пожар

Его не удается взять под контроль из-за жары и порывов ветра, сообщило Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Природный пожар площадью порядка 13 тыс. акров (5,2 тыс. га) вспыхнул на военном Учебно-испытательном полигоне в штате Невада. Об этом сообщило Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

По его сведениям, пожар, получивший название Quali Springs, не удается взять под контроль в связи с установившейся жарой и порывами ветра. Пламя от пожара постепенно движется на север. Отмечается, что пересеченная местность с перепадами высот и экстремальный характер распространения огня препятствуют его сдерживанию.

Управление указывает, что сухая жаркая погода, как ожидается, продержится в районе пожара до конца недели.

Полигон располагается примерно в 15 км к северу от Лас-Вегаса. С 1950-х и до начала 1990-х годов на нем было проведено свыше 900 ядерных испытаний. На территории полигона также размещается так называемая Зона 51, вокруг которой было порождено множество слухов и конспирологических теорий об инопланетянах и НЛО.

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