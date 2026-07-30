Часть Запорожской области осталась без света после удара по энергосистеме

По его словам, удар затронул работу энергосистемы, из-за чего в нескольких районах зафиксировали перебои с подачей электричества. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергоснабжение и восстановить штатный режим работы сети.
Ранее Балицкий рассказал, как украинские военные нанесли удар по детскому саду «Подснежник» в Запорожской области. В момент атаки детей в здании не было. Среди 15 сотрудников учреждения пострадавших также нет.
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