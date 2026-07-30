Запорожская область частично осталась без электричества после атаки ВСУ

В Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе», это произошло после атаки Вооруженных сил Украины на энергосистему.
«В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», — написал он.
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