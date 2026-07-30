В Москве арестовали гендиректора «Эфко» Ляшенко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора группы компаний «Эфко» Евгения Ляшенко, обвиняемого в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее 30 июля обвинение в растрате и мошенничестве было предъявлено председателю совета директоров и основному акционеру «Эфко» Валерию Кустову. Он также арестован на срок два месяца.
По информации РБК, в рамках этого же уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. 29 июля Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу.
«Эфко» — один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, специализирующийся на производстве масложировой продукции, молочных продуктов, пищевых ингредиентов и альтернативных белков. Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценило в $1,1 млрд.