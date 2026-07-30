В Москве арестовали гендиректора «Эфко» Ляшенко

По информации РБК, в рамках этого же уголовного дела были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. 29 июля Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу.