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В Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Сумах.

Источник: Аргументы и факты

В Сумах произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях включены сирены.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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