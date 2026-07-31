В Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы

В Сумах произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Харьковской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.