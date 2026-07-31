Руководителей «Эфко» Кустова и Ляшенко отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

В тот же день правоохранители задержали ещё нескольких топ-менеджеров компании по делу о хищениях в особо крупном размере. В их числе — директор по стратегическому развитию Владислав Романцев, заместитель директора по развитию Екатерина Кустова, председатель совета директоров и основной акционер Валерий Кустов, а также генеральный директор Евгений Ляшенко.