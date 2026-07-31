На Украине наказали родителей двух школьниц за танец под русскую песню

Правоохранители установили личности девушек и зарегистрировали информацию в Едином учёте заявлений и сообщений о преступлениях. Затем сотрудники полиции оформили административные материалы в отношении их родителей по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Собранные документы направят в суд. Окончательное решение примут в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.