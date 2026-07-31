Суд в Махачкале отправил под домашний арест отца отравившихся газом детей

— Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц, — сказано на странице суда в соцсети «Вконтакте».