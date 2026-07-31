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Суд в Махачкале отправил под домашний арест отца отравившихся газом детей

29-летнего жителя Махачкалы, трое детей которого погибли от отравления газом в частном доме, отправили под домашний арест. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Ленинском районном суде.

29-летнего жителя Махачкалы, трое детей которого погибли от отравления газом в частном доме, отправили под домашний арест. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Ленинском районном суде.

Вечером 25 июля в частном доме в Махачкале трое детей, оставшись без присмотра, открыли газовый кран. Из-за бесконтрольного поступления газа в помещение они получили острое отравление, от которого умерли. Против отца было возбуждено уголовное дело.

— Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц, — сказано на странице суда в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что подозреваемый не принял никаких мер к блокировке доступа к газовому крану, который находился в доступном месте.

14 июля в Краснодоне ЛНР в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме погибла женщина. Взрыв произошел на втором этаже, пожара не последовало.

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