В Петербурге глава фирмы закопал в лесу тело рабочего, чтобы скрыть гибель

По предварительным данным, погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он сорвался с высоты пятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными. Следствие считает, что руководитель компании решил скрыть произошедшее. Он погрузил тело погибшего в автомобиль, после чего вывез его в лесополосу.