В США горит военный полигон, связанный с ядерными испытаниями и пришельцами

Масштабный лесной пожар площадью около 5,2 тысячи гектаров охватил территорию военного учебно-испытательного полигона на севере штата Невада, сообщает Бюро по управлению государственными и общественными землями Соединённых Штатов.
Пожар, получивший название Quali Springs, распространяется в северном направлении. Ликвидацию возгорания осложняют жара и сильные порывы ветра.
«Пересечённый ландшафт и сложный рельеф затрудняют работу с огнём, а стремительное распространение пламени мешает локализации пожара. Синоптики прогнозируют, что жаркая и сухая погода сохранится в этом районе до конца недели, что может усугубить ситуацию», — говорится в сообщении.
Военный полигон находится примерно в 15 километрах к северу от Лас-Вегаса. В период с 1950 по 1990 год на полигоне проводились ядерные испытания. Кроме того, здесь находится «Зона 51». Этот объект известен благодаря слухам об НЛО.
Напомним, конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов загорелся во время военных учений в штате Аризона. По предварительным данным, возгорание началось при запуске двигателей.