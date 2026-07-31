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Во Владивостоке горит склад на площади 1000 квадратных метров

Во Владивостоке 22 сотрудника МЧС тушат пожар на складе.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке произошел пожар в складском здании на улице Днепровской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

«Поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Днепровской. Уже через 6 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Из здания идет густой черный дым. В ликвидации возгорания участвуют 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар вспыхнул на территории предприятия в Рязанской области. Губернатор региона Павел Малков уточнил, что возгорание произошло после атаки украинских беспилотников. На месте происшествия работали оперативные службы.

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