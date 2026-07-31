Росфинмониторинг: ограничения против Дурова не распространяются на Telegram

Внесение Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов не влечет последствий для мессенджера Telegram, сообщили ТАСС в Росфинмониторинге.
Служба после включения бизнесмена в реестр должна будет заморозить его средства и другие активы, рассказали в ведомстве. «Указанные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо», — сообщили в Росфинмониторинге.
Тот факт, что включение Павла Дурова в реестр не означает автоматического признания Telegram террористической или экстремистской организацией, подтвердила «Ъ» старший партнер адвокатского бюро, руководитель уголовной-правовой практики «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова. Однако, по ее мнению, из-за этого статуса возникают «существенные правовые и финансовые риски», связанные с совершением любых трансакций внутри экосистемы Telegram.
В России Дурова обвиняют в содействии терроризму: по версии следствия, мессенджер игнорирует требования об удалении каналов, чатов и ботов, которые украинские спецслужбы, а также экстремистские и террористические организации используют для подготовки в России терактов, убийств и других преступлений. В реестр Росфинмониторинга фигуранта включили вчера.
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