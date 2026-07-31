Росфинмониторинг: ограничения против Дурова не распространяются на Telegram

В России Дурова обвиняют в содействии терроризму: по версии следствия, мессенджер игнорирует требования об удалении каналов, чатов и ботов, которые украинские спецслужбы, а также экстремистские и террористические организации используют для подготовки в России терактов, убийств и других преступлений. В реестр Росфинмониторинга фигуранта включили вчера.