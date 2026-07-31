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Во Владивостоке зафиксировано крупное возгорание на складе

Во Владивостоке горит склад, огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке горит склад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.

«На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Днепровская. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров, идёт густой чёрный дым», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.

По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.

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