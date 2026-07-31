Во Владивостоке зафиксировано крупное возгорание на складе

Во Владивостоке горит склад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.
«На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Днепровская. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров, идёт густой чёрный дым», — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Самаре в пятиэтажном жилом доме произошли взрыв и пожар. Огонь охватил торговые помещения на первом этаже и квартиры со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека.
По данным СК РФ, взрыв произошёл в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже. После этого загорелись жилые помещения.